Есть сообщения о том, что операторы БПЛА и расчеты HIMARS сорвали контрнаступление россиян. Бойцы навели огонь на вражеские подразделения, которые готовились наступать.

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От чего зависит продвижение россиян на Курщине

Вражеское минобороны сообщило, что солдаты выбили ВСУ из целых 10 населенных пунктов Курской области. Это якобы Опанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Но руководитель группы по вопросам России и геопространственной разведки в американском Институте изучения войны (ISW) Джордж Баррос говорит: пока не могут подтвердить эти заявления.

"Это не является невозможным, но нам нужно больше визуальных доказательств, чтобы иметь возможность проверить это. Из открытых источников мы видели только доказательства того, что российские войска восстановили позиции в Снагости", – сказал он.

Россияне действительно контратакуют, но чтобы оттеснить ВСУ до самой границы, им нужно значительно больше сил. И желательно предоставить приоритет этому направлению.

Это не является изменением российской тактики; мы продолжаем наблюдать, как российские войска действуют небольшими группами размером с роту. Размер, масштабы и перспективы российской контратаки непонятны. Кремль может попытаться ликвидировать украинский выступ до зимы 2024-25 годов, – рассказал Баррос.

По его словам, между Беларусью и оккупированной Харьковщиной пролегает 1000 километров международной границы. Россия не защищала ее как следует в течение последних 2,5 года, и Курская операция только подтвердила это.

Если Путин решит защитить эту территорию, ему потребуется инвестировать значительные ресурсы в оборону своей границы. А это ожидаемо "резко увеличит потребности России в ресурсах для ведения затяжной войны против Украины в течение многих лет и, вероятно, ухудшит способность России накапливать решающую силу в оккупированной части Украины".

Интересно, но, по мнению аналитика, мир не перестанет поддерживать Украину. Поддержка может даже возрасти, потому что ВСУ показали, как успешно воюют на вражеской территории.