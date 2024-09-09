Западные партнеры до сих пор не могут снять ограничения с дальнобойных возможностей ВСУ, а без этого Украина не сможет выиграть войну. Об этом в откровенном разговоре с 24 Каналом сказал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос. Также он прокомментировал ход Курской операции и ситуацию возле Покровска.

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Курская операция поставила Путина перед важным выбором

Украинские войска продолжают наступательную операцию на территории России. Какие основные дилеммы встают перед Владимиром Путиным из-за действий ВСУ в Курской области?

Думаю, в мире недостаточно обсуждают проблемы, которые сегодня Украина создает для Кремля. Самая большая проблема состоит в том, что это бросает вызов стратегическим предположениям Путина о ведении этой войны в течение длительного времени.

За последние два года мы узнали, что россияне решили, что им не нужно защищать свою границу. Если посмотреть на протяженность российской границы от Беларуси до оккупированных частей Харьковщины – это тысячи километров. Хоть россияне и рыли траншеи, но не обеспечили их достаточным количеством личного состава и ресурсов.

Все потому, что они думали, что международные партнеры не разрешают Украине проводить военные действия в России. Но это предположение было опровергнуто недавней операцией в Курской области.

Теперь это заставляет Путина принять важное решение: продолжит ли он брать на себя риски касательно приграничных регионов, не обеспечивая их защиту? Придется ли теперь Кремлю существенно усилить защиту границы, возможно, развернув несколько дивизий, чтобы охранять еще 1000 км фронта.

Это огромное количество ресурсов. Если Путин хочет вести эту войну так, как он и планировал – в течение многих лет – это увеличит цену ведения войны.

Каковы основные риски для Путина в связи с перечисленными вами вариантами?

Есть долгосрочный риск, что ему придется тратить гораздо больше ресурсов на ведение войны, также краткосрочный политический риск для Владимира Путина.

Украинская операция сразу бросила вызов наследию Путина и желаемому нарративу, который он пытался создать в течение 20 лет: что Россия якобы процветает, восстанавливается, и является той геополитической силой, с которой нужно считаться и которую нужно уважать. Как будто Россия поднялась после унижения, после развала Советского Союза.

Но впервые за 80 лет иностранная военная техника передвигается по территории России. Это важно. Знаете, мне кажется, Путин немного воплотил в себе образ Сталина. Ибо когда началась (Курская – 24 Канал) операция 6 августа, он лишь 10 числа определился с ответом на это.

И ответ был довольно слабым. Они заявили, что не будет производиться военная операция, которую возглавит генеральный штаб или министерство обороны, а будет контртеррористическая операция (КТО) под руководством Бортникова и ФСБ соответственно.

Справка. Александр Бортников – директор федеральной службы безопасности России. Эту должность он занимает еще с 2008 года.

Как вы знаете, у Федеральной службы безопасности нет возможностей для проведения большой контрнаступательной операции. Так что, думаю, здесь существует риск большого политического унижения для Путина, и это еще без учета проблем со срочниками.



Срочники – это политически чувствительная тема в России. В частности, их гибель и плен. Украинцы убили и захватили мног рооссийских срочников, и теперь в российском обществе существует внутренняя дискуссия, стоит ли отправлять их в Курск для борьбы с украинцами.

Все, кто изучал историю позднего советского периода, войну в Чечне в 90-х, роль срочников понимают, что срочники – это большая проблема для России. Тот факт, что украинцы смогли поставить срочников под угрозу, очень серьезная дилемма.

Обратите внимание! Захват в плен срочников на Курщине стало для Владимира Путина болезненной темой. Российское общество бурно отреагировало на эти события и призвало вернуть срочников домой. Последний обмен пленными, который состоялся 24 августа, инициировала российская сторона. В Россию вернули 115 срочников.

Два сценария развития событий на Курщине

Как все может закончиться для России в Курской области?

Есть два варианта. Думаю, что если Россия решит продолжать двигаться по выбранному пути – не будет проводить военную операцию, всем в дальнейшем будет руководить ФСБ, а на Курщину не отправят лучших солдат – не исключено, что украинцы смогут удерживать российскую территорию в течение зимы.

Дело в том, что россияне не перебрасывают туда свои лучшие силы, которые сейчас воюют в Покровском районе. Это может остаться проблемой, которую не удастся решить.

Другим вариантом является тот, который Кремль до сих пор не реализовал: перебросить хорошо оснащенные боеспособные подразделения в Курскую область, чтобы физически выгнать украинцев. Они, наверное, смогли бы это сделать, если бы захотели. Но это, конечно, поднимает вопросы ресурсов. Оставят ли россияне свои силы там надолго или планируют просто отойти?

Если вдруг России постоянно придется удерживать десятки тысяч военных, несколько армий на границе с Сумами, Харьковом и Черниговом, это не будет выгодно Кремлю. Путин будет вынужден тратить гораздо больше ресурсов на ведение войны.

Россия перебрасывает в Курскую область подразделения с фронта

Asossiated Press сообщило, что Россия столкнулась с нехваткой резервов для отражения атаки на Курскую область. Видите ли вы перебрасывание российских военных с поля боя в Украине на Курщину?

Да, мы видели перебрасывание морской пехоты, ранее действовавшей в Донецке. В частности, 810 бригада морской пехоты и 155 бригада морской пехоты. Мы также видели некоторые элементы НДС – 56 воздушно-десантный полк, базирующийся в Феодосии, в Крыму. Это подразделение ранее служило в районе Херсона и Запорожья, на Южном фронте. Теперь их части перебросили в Курскую область.

Что интересно, мы также зафиксировали сообщения о передислокации элементов 15 мотострелковой бригады, которая являлась резервным подразделением, и действовала как часть большой группировки сил, которая сейчас участвует в боях за Покровск.

Наконец, на севере в Харькове были замечены подразделения и элементы 1 гвардейской танковой армии, ранее участвовавшие в поддержке наступления на Харьковщину, которое началось 10 мая. Они перебросили некоторые элементы немного на Запад, чтобы справиться с ситуацией на Курщине.

Значит, то, что мы видим здесь, – точно влияет на планирование Кремля на уровне театров боевых действий. Это имеет некоторые эксплуатационные последствия. Сейчас слишком трудно сказать, в какой степени это изменит российские планы на ближайшие 6 – 9 месяцев. Но происходящее нарушает способность россиян сосредотачивать силы и привлекать их к поддержке будущих операций.

Это усложняет и то, как российское командование, вероятно, планировало свои будущие боевые действия после завершения операции в Покровске.



Россия перебрасывает войска с фронта на Курщину / Getty Images

Как Курская операция повлияет на войну

Если Украина будет долго пытаться удерживать район в Курской области, как это может повлиять на российские военные усилия в Украине и общую ситуацию на фронте?

Думаю, если украинцы решат удерживать Курскую область надолго, это может иметь несколько больших последствий.

Прежде всего стоит отметить, что сам по себе Курск не важен. Это лишь небольшой кусочек пограничной зоны между Харьковом и Беларусью. Если россияне не обеспечат надлежащую защиту границы, могут быть и другие украинские операции, подобные Курской.

Поэтому Курск представляет серьезную угрозу для Кремля. Если он не готов принять, что территориальная целостность России может быть нарушена, возникнут внутренние беженцы, а украинцы смогут проводить новые операции на российской территории, это может иметь значительные информационные и политические последствия для России.

Если они решат предоставить надлежащее ресурсное обеспечение и перейти к обороне, то есть два варианта развития событий:

Кремлю придется продолжать воевать с текущими ресурсами и уменьшить свои силы в Украине, перебрасывая их для разрешения ситуации на севере Курщины;

Путин должен делать то, что он не хочет делать. То есть, провести новую волну мобилизации, но это может стать необходимостью. Он также не хочет снова отправлять срочников для борьбы на Курщине, но, возможно, и это потребуется.

Безусловно, Путин тоже не хочет защищать еще 1000 километров российской территории. Опять же сложно сказать, как повлияют эти дополнительные расходы на войну. Но мы знаем, что россияне даже в своих регулярных операциях в Украине сталкиваются с проблемами ресурсов. Дополнительная тысяча километров границы усложнит для них накопление значительного количества сил, необходимых для успеха в Покровске.

Кстати, стоит добавить, что сейчас у россиян две армии, которые воюют, чтобы захватить Покровск – город, меньше Бахмута. Сейчас им удается оккупировать ряд небольших сил, которые по определенным причинам Украина решает активно не оборонять. Итак, для того чтобы россияне могли двигаться, даже медленно, им нужна значительная боевая сила. А украинские защитники хорошо справляются с ситуацией, учитывая обстоятельства.

Есть еще один вариант, как это может повлиять на всю войну в долгосрочной перспективе. Это может изменить западную политику, которая ограничивает возможности украинцев защищаться.

Ранее в Вашингтоне проходили дебаты о том, что мы не можем позволить украинцам проводить военные операции на российской территории, ведь это могло привести к эскалации конфликта и катастрофическим последствиям. Но теперь, благодаря операции на Курщине, украинцы собрали кучу доказательств того, что на самом деле можно отбиваться от россиян и на их территории. Это только продолжение горизонтальной эскалации, обычной войны.

Это важно для политики Вашингтона. Ведь теперь, чтобы защитить свою, более слабую позицию, им придется иметь дело с реальными доказательствами.

Готовы ли россияне к новому наступлению ВСУ на их территории

Считаете ли вы, что российская армия готова к новой попытке Украины атаковать другой участок России, если такая попытка все же произойдет?

Нет. Сейчас россияне ограничены в ресурсах из-за перебрасывания сил для борьбы с украинцами в Курской области. Вся информация свидетельствует о том, что россияне еще не развернули достаточно сил, чтобы отразить атаку украинцев. И это не говоря уже о том, чтобы обладать достаточной силой, чтобы покрыть большую часть международной границы с Сумами и Черниговом.

Поэтому к настоящему моменту Россия не готова. Но если мы дадим россиянам время, скажем, 6 – 9 месяцев, особенно после завершения кампании у Покровска, и не позволим украинцам набрать обороты, тогда да. Это даст россиянам создать пространство, необходимое для блокировки некоторых из этих возможностей.

Изменит ли захват Покровска ход войны

Я хотел бы услышать ваш анализ недавнего заявления заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна. Он сказал, что даже если Россия захватит Покровск, это стратегически не изменит ход войны. Согласны ли вы с такой оценкой?

Да, я полностью согласен с такой оценкой. Покровск – это оперативно значимый город, важный для поддержки Торецка и для обороны Украины в Донецкой области, но его захват не изменит стратегическую ситуацию войны.

Украинцы уже теряли другие оперативно важные города в Донецкой области, в частности Авдеевку или Бахмут. Я хотел бы заметить, что как раз битва за Бахмут является ярким тому примером. После боев за Бахмут россияне понесли огромные потери в боевой силе. ЧВК "Вагнер" был уничтожен как организация.

За последние полтора года после Бахмута россияне продвинулись не более чем на 10 км. Они были очень утомлены и истощены. Я не прогнозирую, что украинцы обязательно лишатся Покровска, но текущая российская кампания за этот город достигнет своей кульминации.

Она завершится либо перед городом, либо в пригороде, либо после того, как россияне его захватят. Даже в самом худшем случае, если россияне оккупируют город, их силы иссякнут. Они будут истощены. Я знаю, что у Украины есть резервные подразделения. Вопрос в том, как Генштаб и командование планируют их использовать. Но не все так пасмурно.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Российские подразделения, действующие на Покровском направлении, входят в состав центрального военного округа 41 общей военной армии. Также там есть подразделения так называемой "ДНР", которые ранее были частью 1 армейского корпуса "ДНР". Недавно они были реорганизованы в 51 общевойсковую армию под руководством министерства обороны России.

Эти подразделения почти непрерывно воюют на Покровском направлении со времени падения Авдеевки в феврале 2024 года. У них не было больших операционных пауз. Они уже длительное время ведут наступательные операции с высоким темпом. Есть признаки того, что они истощены.

Следует также отметить, что украинцы тоже истощены. Но они принимают разумные тактические решения, чтобы сохранить жизнь военных, отойти на более выгодные позиции и подготовиться к более эффективной борьбе, а не только к позиционной обороне на Востоке Украины.

Россияне хотят, чтобы украинское командование было сосредоточено на позиционной обороне. Это любимый российский способ ведения войны – заставить украинцев рыть окопы, потратить огромные ресурсы на маленькие села. А потом россияне выиграют просто благодаря численному преимуществу.

Разумно не позволять противнику воевать, как он хочет, и в том режиме, который ему нравится. Поэтому я считаю операцию на Курщине целесообразной из-за оперативного эффекта, которого она достигает. Решение не приказывать украинцам просто гибнуть на месте за села у Покровска – это неплохая идея.

Сколько авиабаз России в зоне поражения ATACMS

The Wall Street Journal написали, что Россия переместила 90% своих самолетов за пределы действия ракет ATACMS. Однако ваш институт сообщил, что 17 российских аэродромов все еще находятся в зоне действия этих ракет. Считаете ли вы эти анонимные заявления американских официальных лиц попыткой найти оправдание, чтобы не позволить Украине наносить удары вглубь территории России?

Да, очень сложно понимать это по-другому. Смотрите, есть ограниченное количество авиабаз, находящихся в зоне досягаемости ATACMS. Когда-то было 17, поскольку украинцы потеряли часть территории в других районах, теперь их осталось 15.

Если мы исключим все 15 авиабаз, все еще остаются сотни известных военных объектов. И мы создали карту, чтобы показать эти объекты. Поэтому неправильно утверждать, что запрос Украины на использование ATACMS для поражения военных объектов больше не актуален или потерял свою эффективность из-за перебрасывания части самолетов с некоторых авиабаз.

При этом игнорируется подавляющее большинство других военных целей. Это либо недобросовестный аргумент, либо игнорирование большого количества других объектов. И я не знаю, с какой целью Администрация (президента США – 24 Канал) из-за этого анонимного чиновника сделала такое заявление.

Но скажу так: мы наблюдали огромное сопротивление со стороны Администрации к каждому из политических пунктов, которые мы пытались продвигать для помощи украинцам в улучшении их обороны – это потребность в F-16, или в танках Abrams или Leopard, или потребность в HIMARS в начале войны или даже в артиллерии M777. Они спорили об этом на каждых политических дебатах, и эта текущая дискуссия по ATACMS напоминает мне предыдущие версии этой дискуссии.



Сотни военных объектов в России в зоне поражения ATACMS / ISW

Без чего Украина не сможет выиграть войну

Насколько вредны ограничения США на дальнобойные возможности Украины и на наше право защищаться и совершать дальнобойные удары по России с помощью американского и западного оружия?

Да, я не думаю, что Украина может выиграть войну без снятия этих ограничений, это дает российским войскам невероятные преимущества, которые позволяют им оптимизировать свой тыл и эффективно перебрасывать людей и материалы в больших масштабах.

Я имею в виду, что у россиян есть огромные склады, где хранятся боеприпасы. А также депо для ремонта техники, где восстанавливают сломанные танки, БТРы и другое оборудование. Многие из этих объектов находятся в зоне действия ATACMS. И когда вы можете разместить эти склады очень близко к своим передовым позициям, то вы обеспечиваете логистическую поддержку своим передовым силам, которые сейчас ведут бои в Украине.

У украинцев есть очевидная проблема – россияне постоянно используют свои тактические баллистические ракеты, ракеты "Калибр", другие ракетные системы для ударов по глубокому тылу Украины, пытаясь сорвать западные поставки, уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, убить курсантов и военных по всей глубине Украины. В то же время украинцы ограничены касательно этого. Россияне обладают защищенной зоной, где могут оптимизировать логистику.

Мне очень хотелось бы, чтобы у российского командования вдруг возникла дилемма. И им пришлось бы снизить эффективность системы и решить дилемму защиты. Перемещать все дальше, что заставило бы каждый килограмм боеприпасов преодолевать гораздо большее расстояние. Это резко снизило бы возможности России на фронте.

Отмечу, что такой же эффект мы увидели и с HIMARS. Если вы помните, летом и осенью 2022 года, после того как украинцы получили HIMARS, появилось большое количество видео, на которых они уничтожают склады боеприпасов с огромными взрывами. Затем, к концу 2022 года они фактически исчезли. А все потому, что россияне поумнели. Они переместили свои склады далеко в тыл – вне зоны досягаемости HIMARS.

Это действительно было позитивом, поскольку уменьшило боевые возможности России. Я бы обратил ваше внимание на то, что в то время, когда россияне были вынуждены отвести свои склады боеприпасов и логистические поставки далеко в тыл в 2022 году в ответ на HIMARS, темп российского продвижения значительно замедлился.

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Бои стали преимущественно позиционными, что дало возможность для контрнаступлений украинских сил на Харьковщине и на другом участке фронта (Херсонщине – 24 Канал). Поэтому теперь, чтобы воспроизвести эти последствия, нам нужно фактически дать украинцам возможность нанести ответные удары по России.

Какие ракеты могут помочь ВСУ уничтожить аэродромы России

Reuters сообщило, что администрация Джо Байдена приближается к решению по поставке Украине дальнобойных ракет JASSM. Если Белый дом примет такое решение, как это повлияет на российскую логистику и возможности поддержки группировки оккупантов?

Если украинцы получат эту систему вооружений, это будет очень хорошо. Она позволит более эффективно проводить комбинированные операции. Это позволит украинцам выполнять задачу, которая в западной военной доктрине называется "воздушная интердикция на поле боя".

Это идея использования авиации для изоляции частей поля боя во время комбинированных операций, чтобы предотвратить побег противника, а также помешать ему поставлять и ротационно поддерживать свои силы. Это достигается путём поражения противника на дорогах, мостах и ​​подобных местах. Эту роль обычно выполняют самолеты.

Если украинцы получат JASSM, они смогут использовать эти ракеты как оружие дистанционной атаки. И это будет здорово. Было бы хорошо уничтожить мосты и дороги у Пологов Запорожской области. Или захваченный аэродром в Бердянске, где размещались штурмовые вертолеты, которые прошлым летом направлялись для атаки на украинские силы в Запорожье.

Именно ракеты JASSM могли бы помочь уничтожить развернутые там аэродромы и российские вертолеты К-52.

Может ли это решение переломить ход этой войны в пользу Украины?

Не само по себе. Это должна быть комбинация разумного оперативного планирования, постоянного обеспечения ресурсами в долгосрочной перспективе и повышения эффективности украинского руководства и генерации сил. Все эти факторы вместе создают условия для успеха Украины.

Как США ошиблись по отношению к России

В The Economist сообщили, что некоторые официальные лица из администрации Байдена выразили обеспокоенность по поводу возможности возобновления отношений между США и Россией после окончания войны в Украине. Также некоторые официальные лица предположили, что это может быть причиной, почему администрация Байдена сомневалась позволять ли Украине наносить удары вглубь территории России с помощью ракет. Какова ваша реакция на это?

Я не знаю точно, кто именно это сказал, но в правительстве США есть немало, откровенно говоря, необразованных и наивных чиновников. Это проблема нашей политики по отношению к России и Москве в течение десятилетий. Мы были очень наивны, пытаясь возобновить отношения с Россией в период администрации Барака Обамы после российского вторжения в Грузию в 2008 году.

Администрация Обамы фактически мало что сделала в ответ на первое российское вторжение в Крым в 2014 году, а также ситуацию на Донбассе в том же году. Мы были вечно слабы, пытались рассматривать Россию как своеобразного непонятного европейского соседа, который мог бы стать обычным членом международного сообщества, если мы будем к нему дружественны.

Текущая трагедия, которую мы видим в Украине – это усилия России захватить современные государства, которые когда-то принадлежали СССР и Российской империи. Это также относится к Беларуси, Молдове, Грузии. Эти угрозы только усилятся, и любые попытки восстановить отношения, нормализовать ситуацию для европейского континента и интересов США чрезвычайно наивны. К этому следует относиться как к серьезной опасности. К сожалению, эту ошибку мы совершали десятилетиями.

Также Институт изучения войны сообщил, что Фонд общественного мнения России обнародовал опрос, согласно которому 28% респондентов выразили недовольство действиями российских властей за последние несколько месяцев. По вашему мнению, может ли это недовольство перерасти во что-то большее?

Я надеюсь на это. Но сказать сложно. В конце концов главы государств сами решают, что делать. И общественное мнение относительно зарубежных войн, по крайней мере в этой стране, обычно не является решающим. Лидеры обычно ведут кампанию на основе внутренних вопросов типа экономики. Большинство людей не идут голосовать из-за внешней политики или международных отношений.

Я не думаю, что это будет решающей причиной, но надеюсь, что наше руководство поймет, что если Россия добьется успеха в войне с Украиной, то это значительно увеличит угрозу для НАТО. Это резко усиливает угрозу для Европы, и значительно увеличивает угрозу того, что в будущем американские военнослужащие снова будут развернуты в большом количестве на европейском континенте и, возможно, даже будут участвовать в войне, чтобы освободить части Европы.

Помощь Украине в борьбе с этим вторжением сейчас – лучший способ защитить американские интересы в будущем.

Что означают заявления Кремля об изменении ядерной доктрины

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия якобы изменит свою ядерную доктрину и ядерные протоколы в случае эскалации конфликта со стороны Запада. Считаете ли вы это продолжением ядерного блефа России, направленного на подрыв поддержки Запада для Украины?

Да. Я не понимаю, почему люди придают столь большое значение словам заместителя министра Рябкова, ведь любое решение об использовании ядерного оружия будет принимать именно Владимир Путин. Это его решение.

Российская ядерная доктрина полезна для сигнализации, но не определяет, как Россия решает использовать ядерное оружие. Они могут говорить, что меняют и переоценивают ее как угодно. Но в конечном счете это решение Путина. И ни одно изменение в доктрине принципиально не изменит стратегический расчет Путина по использованию оружия.

Да, я считаю, что он тактически сделал эти заявления именно в этом месте и в это время, чтобы напрямую повлиять на нашу (Соединенных Штатов – 24 Канал) политическую дискуссию, поскольку мы продолжаем обсуждать, разрешать ли украинцам наносить удары в глубь России.

Может ли операция на Курщине спровоцировать третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что вторжение Украины на российскую территорию может привести к третьей мировой войне. Соглашаетесь ли вы с этим утверждением?

Я не согласен с этим высказыванием. Существует множество доказательств, свидетельствующих о том, что украинская операция в Курской области является просто продолжением обычной войны. Это продолжение горизонтальной эскалации. Нет никаких признаков того, что это приводит к вертикальной эскалации. И когда перед Путиным предстало много вариантов эскалации, он решил не идти на нее.

Он мог бы сказать: "Смотрите, россияне, теперь в Курске впервые с 1940-х годов работает американская и немецкая техника. Об этом я вас предупреждал. Это война НАТО, чтобы уничтожить Россию". Но он этого не сделал. Он сказал, что это, в сущности, антитеррористическая операция. И ФСБ справится с ней без проблем.

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Так что, если вы утверждаете, что Курск приведет к массовому катастрофическому обострению, то большинство доказательств указывает на противоположное.

О передаче России иранских баллистических ракет

Bloomberg сообщила, что представители ЕС ожидают, что Иран предоставит России баллистические ракеты. Считаете ли вы это признаком неудачи Запада в сдерживании Ирана от поставок баллистических ракет России? Считаете ли вы это признаком большой несостоятельности Запада сделать это?

Да, это поражение Запада, ведь мы сосредоточили нашу экспертизу в отдельных областях. Наши эксперты из Ирана изучают Ближний Восток и шиитские милиции в Иране на протяжении десятилетий своей карьеры, они говорят на арабском и фарси.

Наши аналитики из России изучают Россию, бывший Советский Союз, Восточную Европу, НАТО и европейскую безопасность в течение десятилетий. Мы не смогли соединить эти два уровня экспертов, чтобы понять, что мы не живем в разобщенном мире, где иранцы – это одна угроза, китайцы – другая, а россияне – еще одна.

Мы не должны соревноваться друг с другом, потому что наш приоритет – победить китайцев в Азии. Кто-то считает, что нормально акцентировать на одном, но позволять россиянам делать что угодно, потому что они – второстепенная сила. Или то же с иранцами. Они хотят доминировать на Ближнем Востоке, и это вроде бы не столь важно.

Это очень наивный взгляд на мир, ведь мы живем в соединенном мире, где противники знают о наших слабостях и о том, как мы пытаемся разделить соперников, ресурсы и принятия решений. Они используют растущие связи между собой, чтобы эксплуатировать нас и побеждать в этих войнах.

Так что лучший подход к формированию политики и стратегии заключается не в том, чтобы говорить: "Вот Россия – это одна угроза, Китай – другая, Иран – еще одна. И мы преимущественно предоставляем приоритет Китаю, что означает, что мы можем позволить россиянам делать что угодно".

Это очень наивно. На самом деле, эти страны работают вместе. Они заинтересованы в успехе друг друга, ведь успех в одной сфере повышает шансы другой на успех в другой сфере. И они поддерживают друг друга.