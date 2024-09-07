Он заявил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше". Однако, как подчеркнул гарант, необходимо дождаться стабилизации. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Ситуация там (на Покровском направлении – 24 Канал) в любом случае непростая,

– отметил Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил наших украинских воинов.

"До выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, проходившего в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии – 24 Канал) где-то 3-4 суток уже ситуация была лучше", – сказал президент.

Зеленский отметил, что они с Сырским проговаривали все эти детали по три раза в день, поэтому "сейчас я не хочу говорить раньше времени".

"Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", – добавил Зеленский.