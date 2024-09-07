Він заявив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща". Проте, як підкреслив гарант, необхідно дочекатися стабілізації. Про це він сказав у інтерв'ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Ситуація там (на Покровському напрямку – 24 Канал) в будь-якому випадку непроста,

– зазначив Володимир Зеленський.

Також президент подякував нашим українським воїнам.

"До виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум "Амброзетті" в Італії – 24 Канал) десь 3-4 доби вже ситуація була краща", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що вони з Сирським проговорювали всі ці деталі по три рази на день, тому "зараз я не хочу говорити завчасно".

"Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти", – додав Зеленський.