Про це в інтерв'ю NBC News розповів Володимир Зеленський. Президент вкотре наголосив, що нам не потрібні російські території, передає 24 Канал.

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Зеленський про плани щодо операції в Курській області

Український лідер вкотре наголосив, що нам не потрібна російська територія. Операція Сил оборони направлена на те, щоб відновити нашу територіальну цілісність.

Нам не потрібні їхні люди, їхні цивільні, їхні громадяни. Ми беремо в полон військових тільки для того, щоби обміняти на наших. Я завжди говорив, що система обміну "всіх на всіх", – ми завжди готові. Дайте нам забрати своїх військових, заберіть всіх своїх військових – нам вони не потрібні. І таке саме наше ставлення до територій. Нам не потрібна їхня земля,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави зауважив, що ми не хочемо на російські землі приносити наше українське життя. Наголосив, наша держава знає, що таке міжнародне право, повага до суверенітету тієї чи іншої країни.

Але сьогодні ми повинні робити відповідні кроки, щоб бути сильнішими. І ця операція посилює країну – це факт. Це не означає, що ми будемо міняти одну територію на іншу,

– зазначив президент.

Додав, не може розкривати наступні кроки. Зауважив, що "успіх дуже близький до здивування".

Це тільки початок нашої Курської операції… Концептуально ми будемо її утримувати,

– сказав Зеленський.