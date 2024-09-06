У п'ятницю, 6 вересня, глава держави виступив на сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті", де, зокрема, прокоментував ситуацію на Курщині, – інформує 24 Канал.

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Наступ на Курськ врятував Сумщину

Зеленський заявив, що після невдалої спроби окупації півторамільйонного Харкова російські окупанти планували наступати на Суми та відповідний регіон. Цю інформацію довідалась не лише українська, а й західна розвідка.

Вони не змогли окупувати це місто (Харків – 24 Канал). Ми отримали інформацію від розвідки, що наступний крок буде на півночі – на місто, що називається Суми та межує з Курською областю.

Як констатував президент, Київ вирішив діти на випередження. Так і було ухвалено рішення про наступ на території Курської області Росії. План тримали в таємниці від західних партнерів, оскільки, за словами Зеленського, Росія докладає чимало зусиль, аби просочити усюди своїх людей.

Ми повинні були бути швидше, ми не могли втратити сім'ї, не могли втратити це велике місто (Суми – 24 Канал) та регіон. Ми отримали цю інформацію та вирішили, що про це не повинен ніхто знати.

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Зрештою, зі слів глав нашої держави зрозуміло, що військова операція на території Курщини увінчалась успіхом. Україні вдалось захистити Суми та відповідну область від наступу ворога та можливої подальшої окупації.