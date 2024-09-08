Кадрами эффективных ударов по логистике оккупантов на Курщине поделилось подразделение Khorne Group из 116-й отдельной механизированной бригады.

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Котел для россиян все ближе

Отмечается, что был поражен мост возле села Кариж. Вероятно, для атаки наши воины использовали американскую реактивную установку HIMARS или М270.

Справка: Карыж расположено на берегу реки Сейм, в 7 километрах от российско-украинской границы, в 127 километрах к юго-западу от Курска, в 12 километрах к северо-западу от районного центра – поселка городского типа Глушково.

Где расположено Карыж: смотрите на карте

Предварительно, мост получил значительные повреждения. Впрочем, россияне могут установить доски, которые позволят передвигаться легкими автомобилями.

Удар по мосту в Кариже: смотрите видео

Напомним, что где-то с середины августа ВСУ в Курской области пытаются загнать россиян в окружение у города Глушково. Для этого украинские военные активно уничтожают мосты и понтонные переправы через реку Сейм, таким образом затрудняя поставки для российской группировки, зажатой между этой водной преградой на западе и севере, украинской границей на юге и наступающими подразделениями ВСУ – на востоке.

По данным СМИ, в окружении могут оказаться от 2 до 3 тысяч российских военных.