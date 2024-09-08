Российские телеграмм-каналы пишут, что в российском городе Тольятти горит завод "АвтоВАЗ". На месте пожара виден дым, передает 24 Канал.
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Вспыхнул пожар
Российские СМИ пишут, что пожар произошел на металлургическом производстве автогиганта. Возгорание произошло во 2 корпусе.
Воспламенилась формовочная линия на площади 50 квадратных метров. Сотрудники успели эвакуироваться, никто не пострадал.
В Тольятти вспыхнул пожар: смотрите видео
Пожар на складах с топливом в Пролетарске Ростовской области полностью ликвидирован. Нефтебаза пылала более двух недель.
Россияне не могли потушить масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области с 18 августа.