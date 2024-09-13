Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що наразі просування росіян на Курщині є незначним. Ба більше, подальші спроби контратак у підконтрольних українським силам районах будуть складнішими.

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Як росіяни просуваються на Курщині

За даними аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишнівки (на південний захід від Кореневого) і на півночі Краснооктябрського (на південний захід від Кореневого).

Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак у цьому районі,

– пише ISW.

Вони зазначили, що українські сили не намагалися закріпитися повсюдно в Курській області. Тож цілком ймовірно, що Сили оборони мали менше консолідованих позицій у передових районах на краях виступу, куди нещодавно просунулися російські війська.

Російські контратаки проти краще підготовлених і укріплених позицій на території, яку контролюють українські війська, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, які російські війська розпочали 10 – 11 вересня,

– повідомили в Інституті вивчення війни.

До слова, міноборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого з моменту початку. Зокрема: Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Незапне, Гордіївку, Краснооктябрське, Обухівку, Снагость і 10-й Жовтень.

Однак Інститут вивчення війни заявив, що поки що не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який з цих населених пунктів, окрім частин Снагостя та Краснооктябрьського.

Російські війська просунулися в районах Курської області, які українські війська ще не повністю контролюють і не намагаються контролювати, і російські війська, ймовірно, зіткнуться з більшими труднощами при подальшому просуванні в райони, які контролюються українськими військами,

– зауважили аналітики.

ЗСУ теж продовжують просування

Геолокаційні кадри за 12 вересня, якими володіють аналітики, вказують на те, що українська піхота просунулася через кордон у Тьоткіно – це близько 40 кілометрів на південний захід від нинішньої української лінії фронту в Курській області.

Також додаткові геолокаційні кадри демонструють, що українська бронетехніка і піхота безперешкодно обходять російські протитанкові загородження "Зуби дракона" на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Путі (на південний захід від Глушково).

Це свідчить про те, що українські війська просунулися в цьому районі, а що російські війська не були готові використати ці загородження для відбиття транскордонних українських атак.

Крім цього, російські джерела ISW стверджують, що українські сили продовжують наступати в районі населених пунктів: