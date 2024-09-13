Речник Пентагону генерал Патрік Райдер підтвердив, що Росія намагається проводити контрнаступальні дії в Курській області. Водночас ці дії вважають "незначними".

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У Пентагоні стежать за ситуацією

У Пентагоні прокоментували ситуацію, яка склалась у Курській області. Операція Сил оборони триває вже понад місяць.

Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області,

– зазначив Патрік Райдер.

Попри те, що ці дії вважають "незначними", у Пентагоні наголосили, що моніторять ситуацію.

Російські війська 10 вересня почали проводити контратаки у Курській області. Вочевидь, вони хочуть витіснити Сили оборони, однак масштаб і перспективи цих дій залишаються незрозумілими.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. У мережі пишуть, що росіяни буцімто мають невеликі просування, однак підтвердити в ISW це поки не можуть.