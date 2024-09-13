Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Про головні події цієї доби протистояння – у тексті 24 Каналу.
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Окупанти вдарили КАБом по Охтирці на Сумщині
Вранці 13 вересня російські загарбники завдали авіаційного удару по Сумській області. Окупанти пошкодили багатоповерхівку в Охтирці.
Так, внаслідок російського обстрілу пошкоджені житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Попередньо, люди не постраждали.
Росія вночі проти 13 вересня атакувала Одеську область. У регіоні пролунали вибухи.
Олег Кіпер не розповів деталей про атаку росіян, проте моніторингові телеграм-канали написали, що тільки на Одесу летіло ще 10 дронів.
Росія атакувала Харківщину
Росія вдарила по селищі міського типу Борова Харківської області. Ворог атакував населений пункт за тактикою "повторного удару".
Внаслідок удару загорілись житлові будинки.
Відомо про 3 загиблих та 9 поранених.
46 бригада десантників встановила рекорд зі знищення ворожої техніки за день
46 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ України заявила, що встановили черговий рекорд зі знищення ворожої техніки. Зокрема, наші військові відбили чотири хвилі штурмів росіян.
Бригада Десантно-штурмових військ розповіла, що тільки за один день відбила штурм із 46 одиниць ворожої техніки.