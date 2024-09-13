06:04, 13 вересня

46 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ України заявила, що встановили черговий рекорд зі знищення ворожої техніки. Зокрема, наші військові відбили чотири хвилі штурмів росіян.

Бригада Десантно-штурмових військ розповіла, що тільки за один день відбила штурм із 46 одиниць ворожої техніки.