Повномасштабна війна Росії проти України триває вже третій рік. Про головні події цієї доби протистояння – у тексті 24 Каналу.

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06:18, 13 вересня

Окупанти вдарили КАБом по Охтирці на Сумщині

Вранці 13 вересня російські загарбники завдали авіаційного удару по Сумській області. Окупанти пошкодили багатоповерхівку в Охтирці.

Так, внаслідок російського обстрілу пошкоджені житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Попередньо, люди не постраждали.

06:09, 13 вересня

Росія вночі проти 13 вересня атакувала Одеську область. У регіоні пролунали вибухи.

Олег Кіпер не розповів деталей про атаку росіян, проте моніторингові телеграм-канали написали, що тільки на Одесу летіло ще 10 дронів.

06:07, 13 вересня

Росія атакувала Харківщину

Росія вдарила по селищі міського типу Борова Харківської області. Ворог атакував населений пункт за тактикою "повторного удару".

Внаслідок удару загорілись житлові будинки.

Відомо про 3 загиблих та 9 поранених.

06:04, 13 вересня

46 бригада десантників встановила рекорд зі знищення ворожої техніки за день

46 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ України заявила, що встановили черговий рекорд зі знищення ворожої техніки. Зокрема, наші військові відбили чотири хвилі штурмів росіян.

Бригада Десантно-штурмових військ розповіла, що тільки за один день відбила штурм із 46 одиниць ворожої техніки.