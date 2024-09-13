Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий год. О главных событиях этого периода противостояния – в тексте 24 Канала.
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Оккупанты ударили КАБом по Ахтырке на Сумщине
Утром 13 сентября российские захватчики нанесли авиационный удар по Сумской области. Оккупанты повредили многоэтажку в Ахтырке.
Так, в результате российского обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия. Предварительно, люди не пострадали.
Россия в ночь на 13 сентября атаковала Одесскую область. В регионе прогремели взрывы.
Олег Кипер не рассказал деталей об атаке россиян, однако мониторинговые телеграм-каналы написали, что только на Одессу летело еще 10 дронов.
Россия атаковала Харьковскую область
Россия ударила по поселку городского типа Боровая Харьковской области. Враг атаковал населенный пункт по тактике "повторного удара".
В результате удара загорелись жилые дома.
Известно о 3 погибших и 9 раненых.
46 бригада десантников установила рекорд по уничтожению вражеской техники за день
46 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск Украины заявила, что установили очередной рекорд по уничтожению вражеской техники. В частности, наши военные отбили четыре волны штурмов россиян.
Бригада Десантно-штурмовых войск рассказала, что только за один день отразила штурм из 46 единиц вражеской техники.