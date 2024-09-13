06:04, 13 сентября

46 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск Украины заявила, что установили очередной рекорд по уничтожению вражеской техники. В частности, наши военные отбили четыре волны штурмов россиян.

Бригада Десантно-штурмовых войск рассказала, что только за один день отразила штурм из 46 единиц вражеской техники.