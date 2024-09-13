Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер подтвердил, что Россия пытается проводить контрнаступательные действия в Курской области. В то же время эти действия считают "незначительными".
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В Пентагоне следят за ситуацией
В Пентагоне прокомментировали ситуацию, которая сложилась в Курской области. Операция Сил обороны продолжается уже более месяца.
Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области,
– отметил Патрик Райдер.
Несмотря на то, что эти действия считают "незначительными", в Пентагоне отметили, что мониторят ситуацию.
Российские войска 10 сентября начали проводить контратаки в Курской области. Очевидно, они хотят вытеснить Силы обороны, однако масштаб и перспективы этих действий остаются непонятными.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны. В сети пишут, что россияне якобы имеют небольшие продвижения, однако подтвердить в ISW это пока не могут.