Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер подтвердил, что Россия пытается проводить контрнаступательные действия в Курской области. В то же время эти действия считают "незначительными".

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами" и ударила по Сумщине: хронология 933 дня войны

В Пентагоне следят за ситуацией

В Пентагоне прокомментировали ситуацию, которая сложилась в Курской области. Операция Сил обороны продолжается уже более месяца.

Мы видим, что на нынешнем этапе российские подразделения начинают, пытаются провести определенные контрнаступательные действия в Курской области,

– отметил Патрик Райдер.

Несмотря на то, что эти действия считают "незначительными", в Пентагоне отметили, что мониторят ситуацию.

Российские войска 10 сентября начали проводить контратаки в Курской области. Очевидно, они хотят вытеснить Силы обороны, однако масштаб и перспективы этих действий остаются непонятными.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны. В сети пишут, что россияне якобы имеют небольшие продвижения, однако подтвердить в ISW это пока не могут.