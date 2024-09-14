Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW). Наголошують, що Росії для відбиття атаки знадобиться більше живої сили та матеріальних засобів, ніж наразі там зосереджено.

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ISW продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області,

– ідеться у звіті.

Єдиними професійними підрозділами на цьому напрямку, за даними ISW, є повітряно-десантні війська, передислоковані з лінії фронту в Україні. При цьому аналітики не виключили, що російське військове командування залучить "більш елітні" і боєздатні підрозділи для витіснення українських військ.

Скільки військ ворог зосередив на Курщині

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 13 вересня, що на території Курської області перебуває від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що російське військове командування має намір зосередити в Курській області від 60 000 до 70 000 військовослужбовців, що значно перевищує 50 000 військовослужбовців, які, за оцінками американських офіційних осіб, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.

ЗСУ продовжують наступ

ISW фіксує просування Сил оборони України в Курській області. Геолокаційні кадри за 12 вересня свідчать, що українські війська просунулися в північно-східному Черкаському Порічному (на північ від Суджі) і в Глушківському районі – на південь від Веселого (на південний захід від Глушково та за три кілометри від міжнародного кордону).

Аналітики зазначили, що Володимир Зеленський заявив, що українське вторгнення в Курську область вплинуло на наступальні операції Росії в Донецькій області. Операція уповільнила просування росіян по всій Донецькій області та зменшила перевагу в артилерійських боєприпасах, яку мали російські війська на Покровському напрямку над українськими силами з 12 до 1 до 2,5 до 1.

"ISW не може перевірити заяву Зеленського, хоча темпи просування Росії в районі Покровська помітно сповільнилися з початку вересня 2024 року", – ідеться в огляді.

Водночас аналітики повідомили, що російські військові продовжують наступ на сході України. За їх даними, окупанти незначно просунулися в районі Куп'янська, Часового Яру, Торецька та Покровська Донецької області.