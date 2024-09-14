Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що коли Збройні Сили України зайшли на Курщину, то до них у полон потрапила "специфічна" категорія російських силових структур. Він додав, що владі Владіміра Путіна це зовсім не на користь.

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Хто потрапив у полон

Іван Тимочко наголосив, що серед російських полонених у Курській області було чимало прикордонників, зокрема частина з яких відбувала строкову службу, також силовики, які підпорядковані не міністерству оборони Росії, а ФСБ, поліція та росгвардія.

Ці всі структури є основою путінського режиму. Саме тому кремлівський диктатор найперше намагається витягнути з полону їх. Тобто хоче бути їхнім гарантом з порятунку у будь-яких кризових ситуаціях, щоб вони й надалі продовжували утримувати його режим,

– сказав він.

На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ, саме тому Владімір Путін зараз так часто погоджується на обміни полоненими. На нього із середини, окрім силовиків, тиснуть також сім'ї військовослужбовців.

Важливо! Україна 13 вересня провела обмін полоненими. Додому повернулось 49 українців, серед них захисники Маріуполя та цивільні.

Тимочко зауважив, що у російської влади був "договір" із суспільством – не залучати строковиків до реальних бойових дій.

Тому всі розуміють, що наслідки Курської операції це пряма відповідальність військово-політичного керівництва Росії,

– зазначив він.

За словами Івана Тимочка, Путін боїться, щоб потенційні строковики у майбутньому не уникали служби в армії, зважаючи на історії про полонених.

Росія до обмінів підходить як до політичних викликів. Люди там не мають значення, адже головним для Путіна є внутрішня репутація та довіра тих структур, на які він спирається всередині країни для контролю над російським населенням. Саме тому стрімко збільшилась кількість обмінів,

– підкреслив він.