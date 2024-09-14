Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський підтвердив контрнаступ росіян на Курщині. Водночас він відзначив, що все йде "за українським планом".

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Що відомо про просування ЗСУ в Курській області

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково та за три кілометри від міжнародного кордону Росії з Україною),

– розповіли аналітики.

Яка ситуація в Курській області / Карта ISW

Водночас за інформацією російських джерел, українські військові атакували на південний захід від Глушково в районі Нового Путі та Веселого та Медвежого, що на сході від Веселого. Один з російських воєнкорів заперечив заяви, що ЗСУ вдалося увійти до Веселого.

Також продовжується протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена ЗСУ раніше.