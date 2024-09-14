Ведь оккупанты действительно изучали линию государственной границы в Сумской области. Это 24 Каналу отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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"Если бы не было Курской операции, мы имели бы еще один горячий отрезок боевого столкновения на территории Украины. В Сумской области. Противник очень подробно изучал линию государственной границы и устраивал планы по возможному ее переходу и развязыванию еще одного горячего отрезка. Также дополнительно мы сократили обстрелы определенных территорий в Сумской области", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры предоставили информацию о планах россиян создать буферные зоны на Севере Украины, в частности, в Сумской и Черниговской областях. Курская операция ВСУ предотвратила их реализацию.

Влияние Курской операции

Юрий Федоренко отметил, что враг начал гораздо меньше применять управляемые авиабомбы. Потому что силы и средства российских захватчиков растянуты.

Те резервы, которые противник готовил для усиления своей группировки на Харьковщине, Донетчине, он был вынужден перебросить в Курскую область. Если бы не было Курской операции, сложно спрогнозировать, как разворачивались бы события непосредственно на территории Украины,

– объяснил военный.

Также Курская операция – это очень мощный политический сигнал к нашим международным партнерам, что не стоит бояться России, что страна-агрессор понимает только силу. В частности, Украина в очередной раз подчеркнула, что требует разрешений на применение западного высокоточного оружия вглубь России.

"Поэтому так или иначе Курская операция с точки зрения динамики ведения боевых действий противником и возможности ведения этих боевых действий повлияла положительно в пользу Сил обороны", – добавил командир батальона.