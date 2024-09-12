Об этом пишут аналитики Института изучения войны. В сети пишут, что россияне якобы имеют небольшие продвижения, однако подтвердить в ISW это пока не могут.

К теме Россияне начали контрнаступление в Курской области, – DeepState

Что происходит в Курской области

В отчете Институт изучения войны говорится, что российские войска начали контратаки вдоль западного края в Курской области и, по некоторым сообщениям, якобы захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево. Однако, размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контрнаступлений на Курщине непонятны.

Аналитики отметили, что пока ситуация нестабильна, а потому рано делать выводы о действиях России. Впрочем, геолокационные кадры от 11 сентября подтверждают, что россияне все же имели успех к востоку от населенного пункта Журавли. Российские "военные" также утверждали, что якобы удалось отвоевать позиции к западу от Снагости, однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Имеющиеся визуальные доказательства свидетельствуют о том, что российские войска, которые контратакуют в Курской области, действуют ротными подразделениями и, возможно, используют более опытных в боевых действиях подразделений для проведения контратак. Российские войска могут намереваться временно перерезать украинское наступление в Курской области, прежде чем начать более организованную и хорошо оснащенную операцию по вытеснению украинских сил с российской территории,

– заявили аналитики.

В ISW пишут, что российские атаки могут быть началом широкой контрнаступательной операции. Впрочем, аналитики не спешат делать выводы, ведь россияне пытаются контратаковать только 2 дня.