Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. У мережі пишуть, що росіяни буцімто мають невеликі просування, однак підтвердити в ISW це поки не можуть.

До теми Росіяни розпочали контрнаступ у Курській області, – DeepState

Що відбувається у Курській області

У звіті Інститут вивчення війни мовиться, що російські війська почали контратаки вздовж західного краю у Курській області й, за деякими повідомленнями, нібито захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево. Однак, розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контрнаступів на Курщині незрозумілі.

Аналітики наголосили, що наразі ситуація нестабільна, а тому зарано робити висновки про дії Росії. Втім, геолокаційні кадри від 11 вересня підтверджують, що росіяни все ж мали успіх на схід від населеного пункту Журавлі. Російські "воєнкори" також стверджували, що буцімто вдалося відвоювати позиції на захід від Снагості, однак в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Наявні візуальні докази свідчать про те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють ротними підрозділами й, можливо, використовують більш досвідчених у бойових діях підрозділів для проведення контратак. Російські війська можуть мати намір тимчасово перерізати український наступ у Курській області, перш ніж розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення українських сил з російської території,

– заявили аналітики.

В ISW пишуть, що російські атаки можуть бути початком широкої контрнаступальної операції. Втім, аналітики не поспішають робити висновки, адже росіяни намагаються контратакувати лише 2 дні.