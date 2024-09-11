Как сообщают аналитики, ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась.

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Оккупанты перешли в наступление

Отмечается, что россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Что происходит на Курщине / Фото соцсети

Еще один удар состоялся из Коренево (контроль над которым ВСУ потеряли недавно) в направлении Снагости.

Многие эксперты, особенно на Западе, начали активно форсить тему с котлом для российских войск в Глушковском районе. В один день вдруг реку Сейм начали считать за дружественное подразделение, которое воюет против врага,

– отметили в DeepState.

Какая обстановка в Курской области: смотрите видео

К слову, в ВСУ показали удар по российскому мосту через Сейм американской бомбой JDAM.

В МИД Украины ответили, может ли Киев вывести из Курской области войска в обмен на переговоры. Там напомнили, что операция ВСУ внутри России не направлена на обмен территориями, а на улучшение позиций в будущих переговорах.

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Украина не планирует передавать Курск в обмен на другие территории.