Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга сегодня, 10 сентября, информирует 24 Канал.

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В частности, представитель МИД подчеркнул, что Украина не планирует "отдавать Курск в обмен на какие-то территории", – отметил Тихий.

Ситуация в Курске склоняет Россию к переговорам

Как отметил представитель, если после более 2 лет полномасштабной войны у агрессора, который напал на Украину и планировал ее захватить за считанные дни, оказывается захваченная территория, то это в целом меняет динамику войны и возможностей переговоров.

"Конечно, это стимулирует у России развития "договороспособности". Способствует тому, чтобы эта идея вообще сгенерировалась в России", – добавил Тихий.

Также он сказал, что Курская операция ВСУ не подрывает мирные инициативы от других стран.

"Чем сильнее Украина – тем ближе мир. Тем ближе будет дипломатическое решение вопроса завершения российской агрессии против Украины", – заявил Тихий.

Цель Курской операции

При этом дипломат подчеркнул, что принцип территориальной целостности для Украины незыблем. Спикер напомнил, что операция Сил обороны в Курской области позволяет достичь целый ряд задач.

Во-первых, это абсолютно справедливое возвращение войны на территорию, с которой она к нам пришла.

Во-вторых, это пополнение обменного фонда для того, чтобы вернуть больше украинских людей, и быстрее их вернуть домой.

В-третьих, это создание давления на государство-агрессора.

По словам представителя, создание давления должно помочь россиянам понять, что война, начатая ими против Украины, может вернуться на их территорию.

Поэтому, он отметил, что Курскую операцию следует рассматривать именно как рычаг давления на Россию и как перехват Украиной инициативы.