Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу сьогодні, 10 вересня, інформує 24 Канал.

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Зокрема, представник МЗС наголосив, що Україна не планує "віддавати Курськ в обмін на якісь території", – наголосив Тихий.

Ситуація в Курську схиляє Росію до переговорів

Як зазначив речник, якщо після понад 2 років повномаштабної війни в агресора, який напав на Україну і планував її захопити за лічені дні, виявляється захоплена територія, то це загалом змінює динаміку війни і можливостей переговорів.

"Звісно, це стимулює у Росії розвитку "договороздатності". Сприяє тому, щоб ця ідея взагалі згенерувалася в Росії", – додав Тихий.

Також він сказав, що Курська операція ЗСУ не підриває мирні ініціативи від інших країн.

"Чим сильніша Україна – тим ближчий мир. Тим ближчим буде дипломатичне вирішення питання завершення російської агресії проти України", – заявив Тихий.

Мета Курської операції

При цьому дипломат підкреслив, що принцип територіальної цілісності для України непорушний. Речник нагадав, що операція Сил оборони в Курській області дозволяє досягти цілу низку задач.

По-перше, це абсолютно справедливе повернення війни на територію, з якої вона до нас прийшла.

По-друге, це поповнення обмінного фонду для того, щоби повернути більше українських людей, і швидше їх повернути додому.

По-третє, це створення тиску на державу-агресора.

За словами речника, створення тиску має допомоги росіянам зрозуміти, що війна, розпочата ними проти України, може повернутися на їх територію.

Тож, він наголосив, що Курську операцію слід розглядати саме як важіль тиску на Росію і як перехоплення Україною ініціативи.