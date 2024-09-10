Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен. Він сказав, чи переламують Збройні Сили України зараз хід війни та яку у роль відіграє захоплення російської території на Курщині.

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Чи потрібно утримувати всі захоплені території Росії

На думку генерал-майора Великої Британії у відставці, Сили оборони не зможуть утримувати всю захоплену територію у Курській області. Тож потрібно визначити, яка територія на Курщині є життєво важливою, що є ключовим об'єктом, й відповідно до цього формувати стратегію.

Саме тому, на мою думку, українські війська знищують деякі мости у Курській області – це частина стратегії, яка допомагає Україні утримувати території,

– зазначив Чепмен.

За його словами, з військового погляду нерозумно утримати всю захоплену територію. До того ж якщо Росія перекине на Курський напрямок численні сили, то українське командування ухвалить правильне рішення щодо відступу. Наприклад, як це було під час битви за Бахмута, коли метою українців було максимальне знищення російських сил.

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Захоплена частина Курської області – це психологічно ключова територія, яка, до речі, унеможливлює замороження війни.

"Це важливо, що Україна має території, на яких Владімір Путін не зможе просто заморозити конфлікт як один з потенційних варіантів у разі переговорів", – мовив генерал-майор Великої Британії у відставці.

До слова, міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що чим довше українські військові утримують свої позиції в Курській області Росії, тим слабшим стає Путін.