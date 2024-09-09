Російські воєнкори влаштували істерику за черговим мостом через річку Сейм на Курщині. Ще вчора наші захисники опублікували кадри потужного удару по ворожій конструкції у района селища Кариж. Тепер з'явилися деталі цього ураження.

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Ідеальне влучання

Виявилося, що по автомобільному мосту прилетіла крилата "розумна" і високоточна бомба JDAM-ER, яку Україна отримала від США.

Ба більше, з'ясувалося, що бомба влучила у міст прямо під носом у російських військових, які планували ним переправлятися.

У мережу потрапило відео прильоту, а також момент втечі росіян.

Окупанти тікають від бомби США на Курщині: дивіться відео

Американська бомба нищить міст на Курщині: дивіться відео

Ворог вже щодня завдає ударів зброєю США по мосту у Курській області, намагаючись відрізати наше угруповання,

– плачуться окупанти.

До слова, біля міста Глушкове на Курщині в оточенні можуть опинитися від 2 до 3 тисяч російських військових.