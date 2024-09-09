Российские военкоры устроили истерику за очередным мостом через реку Сейм на Курщине. Еще вчера наши защитники опубликовали кадры мощного удара по вражеской конструкции в районе поселка Кариж. Теперь появились детали этого поражения.

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Идеальное попадание

Оказалось, что по автомобильному мосту прилетела крылатая "умная" и высокоточная бомба JDAM-ER, которую Украина получила от США.

Более того, выяснилось, что бомба попала в мост прямо под носом у российских военных, которые планировали по нему переправляться.

В сеть попало видео прилета, а также момент бегства россиян.

Оккупанты убегают от бомбы США на Курщине: смотрите видео

Американская бомба уничтожает мост в Курской области: смотрите видео

Враг уже ежедневно наносит удары оружием США по мосту в Курской области, пытаясь отрезать нашу группировку,

– плачутся оккупанты.

К слову, возле города Глушково в Курской области в окружении могут оказаться от 2 до 3 тысяч российских военных.