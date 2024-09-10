Про це йдеться у заяві уряду Британії. Міністр також надав Палаті громад нові подробиці операції Сил оборони України в Курській області.

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Українцям потрібно посилити лінію фронту на сході

За словами Джона Гілі, українським військовим потрібно посилити свою лінію фронту на сході, а також вони прагнуть утримати територію під Курськом.

Чим довше вони (українці, – 24 Канал) утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримають Курськ, тим краще буде захищена Україна,

– заявив британський міністр.

Гілі також наголосив, що захист Великої Британії починається з України, адже якщо Путін переможе у цій війні, він не зупиниться.

Якщо великі країни змінюють міжнародні кордони силою, це підриває суверенітет і безпеку всіх держав,

– сказав Джон Гілі.

Він також вкотре наголосив на важливості підтримки України – військової, економічної, промислової та дипломатичної.

До слова, раніше генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен заявив, що успіх Збройних Сил України в Курській області допомагає наблизити мир.