Й хоча Росія вже почала проводити контрнаступальні дії, щоб вибити ЗСУ з Курської області, однак їхні масштаби незначні, а атаки складно назвати успішними. Аналітики Інститут вивчення війни наголосили, що хоч ворог і збільшив угруповання майже втричі, однак цих сил недостатньо.

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Росії доведеться перекидати війська з України

Як пишуть аналіти ISW, Кремлю доведеться передислокувати сили з фронту в Україні, щоб провести результативний контрнаступ у Курській області. Наразі російські загарбники збільшили військове угруповання на Курщині майже утричі, однак цих сил може біти недостатньо.

У звіті аналітики нагадали заяву президента Володимира Зеленського про те, що у Курській області вже зосередили 40 тисяч військовослужбовців. Загалом Кремль планує сконцентрувати у цьому районі близько 60 – 70 тисяч солдатів.

За інформацією військового оглядача Костянтина Машовця, у північному угрупованні військ, які й відповідають за Курський напрямок, наразі нараховується приблизно 61 підрозділ, у яких служать близько 35 500 окупантів. Однак достеменно невідомо, скільки у цих групах бійців росгвардії, регулярних підрозділів, прикордонників та строковиків.

Російська контрнаступальна операція з відвоювання території, захопленої українськими військами в Курській області, скоріш за все, вимагатиме ще більшої кількості особового складу та матеріальних засобів, ніж та, що вже сконцентрована в цьому регіоні. І, як наслідок, додаткової передислокації військ з території України,

– наголосили в ISW.

Аналітики резюмували, що зростання чисельності російського угруповання в Курській області свідчить про те, що оперативний тиск, спричинений вторгненням, змусив Росію передислокувати підрозділи з України. Крім того, новостворені підрозділи також відправляють у цей регіон, хоча спочатку їх планували відправити на фронт в Україну.