У Миколаївській ОВА розповіли про наслідки ворожих обстрілів. Вночі проти 15 вересня сили протиповітряної оборони збили над регіоном 3 БпЛА.

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Зайнялась пожежа

️Внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих ударних БпЛА є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі. Крім цього, виникла пожежа на складських приміщеннях. На щастя, постраждалих немає.

У Миколаївському районі 14 вересня та вночі проти 15 вересня ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію.

На щастя, постраждалих немає. Росія продовжує атакувати мирні українські міста та майже щоночі запускає "Шахеди". зокрема, вночі проти 15 вересня оборонці неба збили 10 ударних дронів.