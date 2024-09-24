Достеменно невідомо, що у цьому плані, тож досі залишається велика інтрига. Журналістка "Голосу Америки" Ірина Соломко розповіла 24 Каналу, що наразі західні політики чекають на презентацію плану перемоги України й сподіваються, що він допоможе завершити війну.

Варте уваги План перемоги Зеленського: що це дає Україні, чи погодиться із ним Росія та чи запрацює до зими

Чи є нові деталі плану перемоги

Відомо, що спершу цей план покажуть президенту США Джозефу Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріса та Дональду Трампу, а вже потім решта партнерів отримують доступ до нього.

До слова, Трамп вже анонсував зустріч із Зеленським. Втім, поки що її не призначили.

Адже саме від підтримки Сполучених Штатів, як каже президент України, залежить, чи втілиться цей план у життя. Загалом більше деталей про план не озвучують, окрім тих, що напередодні були поширені в американських медіа.

В інтерв'ю The New Yorker Зеленський сказав, що план перемоги дозволить швидко посилити позиції України протягом найближчих місяців для того, аби наша країна у сильній позиції могла примусити Росію до ефективних перемовин.

За даними The Times, план перемоги України містить чотири ключові моменти:

запит на гарантії безпеки Заходу, схожі на пакт про взаємну оборону щодо членства в НАТО;

продовження вторгнення України в російську Курську область, щоб забезпечити територіальні "козирі" для переговорів;

запит на "конкретну" передову зброю;

міжнародна фінансова допомога економіці.

Чи дійсно позиція Заходу категорична щодо ударів по Росії

Водночас The Washington Post пише про те, що адміністрація Джо Байдена вважає аргументи Зеленського щодо ударів по території Росії безперспективними. На думку американських чиновників, Україні краще зосередитися на знищенні цілей у Криму, а удари по Росії не варті ризику ескалації.

Різні країни мають різні позиції,

– зауважила Соломко.

За її словами, наприклад, Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель під час пресконференції сказав, що Євросоюз не може постійно накачувати Україну генераторами та іншими речами, якщо Росія постійно все це знищує. Тому спершу треба посилити військовий потенціал України, а вже потім відновлювати те, що було знищено.

Його позиція щодо ударів вглиб Росії абсолютно пряма – Україна має мати змогу бити по об'єктах, з яких країна-агресор атакує. Втім, кожна країна Євросоюзу самостійно ухвалює рішення щодо надання дозволу.