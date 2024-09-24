План перемоги складається з військової та дипломатичної частин. Про це керівник ОП Андрій Єрмак заявив під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, повідомляє сайт президента України.

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Андрій Єрмак також сказав, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Єрмак закликав збільшити допомогу для України

Голова ОП зауважив, що Україна має отримати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії.

Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію,

– сказав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що від початку повномасштабного російського вторгнення Україна наростила виробництво зброї в 6 разів. Однак нам усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

Я закликаю наших союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у нашому пріоритетному списку,

– наголосив керівник Офісу Президента.

Він закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на тому, що важливо дозволити Україні завдавати ударів по Росії та використовувати заморожені російські активи для підтримки нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розкрив три пункти з Плану перемоги України. Вони включають посилення позицій України в безпековій архітектурі світу, Курську операцію та озброєння нашої держави.