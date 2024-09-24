План победы состоит из военной и дипломатической частей. Об этом руководитель ОП Андрей Ермак заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, сообщает сайт президента Украины.

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Андрей Ермак также сказал, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России.

Ермак призвал увеличить помощь для Украины

Глава ОП отметил, что Украина должна получить преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия.

Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию,

– сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в 6 раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы производить все необходимое.

Я призываю наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды – в нашем приоритетном списке,

– подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Он призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и отметил,, что важно позволить Украине наносить удары по России и использовать замороженные российские активы для поддержки нашего государства.

Напомним, недавно Зеленский раскрыл три пункта из Плана победы Украины. Они включают усиление позиций Украины в архитектуре безопасности мира, Курскую операцию и вооружение нашего государства.