Издание The Times со ссылкой на собственные источники якобы обнародовало "план победы Украины". Однако советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил 24 Каналу, что эти пункты являются выдумкой.

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Что написало The Times о "плане победы Украины" Согласно статье, главным его пунктом якобы является запрос на гарантии безопасности Запада, похожие на пакт о взаимной обороне в рамках членства в НАТО. Они, по словам журналистов, должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США. Также, согласно этому "плану", Запад должен поддерживать вторжение Украины в Россию, предоставлять "конкретное" современное оружие и финансовую помощь для восстановления экономики Украины.

Официальный комментарий представителя президента

Дмитрий Литвин опроверг информацию из статьи The Times, отметив, что она подана некорректно. Он пояснил, что человек, который это писал или говорил с изданием, явно не имеет доступа к плану и говорит о своих ожиданиях от него. То есть это лишь личные предположения этого лица или журналистов и ничего больше.

Литвин отметил, что к разработке плана привлекли очень маленькое количество людей. И еще некоторые частично знают детали исключительно по своему направлению работы. Это сделали умышленно для того, чтобы Россия не знала тактики Украины.

Он анонсировал, что после обсуждений с союзниками президент представит логику плана публично, и, возможно, лишь некоторые его детали.

План содержит сильные вещи – нельзя выложить все на публику, чтобы не давать россиянам понимание, что мы делаем,

– сказал Дмитрий Литвин.

Литвин добавил, что план победы представят публично лишь после того, как Владимир Зеленский обсудит его с союзниками во время визита в США.

Напомним, что недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва будет изучать план победы Украины, когда его обнародуют.