Видання The Times з посиланням на власні джерела нібито оприлюднило план перемоги України. Однак радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив 24 Каналу, що ці пункти є вигадкою.

Дивіться також План перемоги може сприяти майбутнім зустрічам з Росією, – Зеленський

Що написало The Times про план перемоги України Згідно зі статтею, головним його пунктом нібито є запит на гарантії безпеки Заходу, схожі на пакт про взаємну оборону в рамках членства в НАТО. Вони, за словами журналістів, мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США. Також, згідно з цим планом, Захід повинен підтримувати вторгнення України в Росію, надавати "конкретну" сучасну зброю й фінансову допомогу для відбудови економіки України.

Офіційний коментар представника президента

Дмитро Литвин спростував інформацію зі статті The Times, зазначивши, що вона подана некоректно. Він пояснив, що людина, яка це писала або говорила з виданням, явно не має доступу до плану і говорить про свої очікування від нього. Тобто це лиш особисті припущення цієї особи або журналістів, і нічого більше.

Литвин зауважив, що до розробки плану долучили дуже маленьку кількість людей. І ще дехто частково знає деталі виключно по своєму напрямку роботи. Це зробили умисно для того, щоб Росія не знала тактики України.

Він анонсував, що після обговорень з союзниками президент представить логіку плану публічно, і, можливо, лиш деякі його деталі.

План містить сильні речі – не можна викласти все на публіку, щоб не давати росіянам розуміння, що ми робимо,

– сказав Дмитро Литвин.

Литвин додав, що план перемоги представлять публічно лиш після того, як Володимир Зеленський обговорить його із союзниками під час візиту до США.

Нагадаємо, що нещодавно прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москва вивчатиме план перемоги України, коли його оприлюднять.