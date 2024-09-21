Глава держави зауважив, що у цьому плані партнерам, які обіцяють бути з Україною до здобуття перемоги, представлені конкретні речі. Це Володимир Зеленський сказав на офрек зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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"Ми чітко показуємо, як Україна може перемогти"

Партнери часто кажуть: "Ми будемо з Україною до її перемоги". Зараз ми чітко показуємо, як Україна може перемогти і що для цього потрібно. Дуже конкретні речі,

– сказав Володимир Зеленський.

Він закликав прийняти план перемоги якнайшвидше, поки всі офіційні особи, які дійсно хочуть перемоги України, ще на своїх посадах.

"Я вважаю, що є глобальна небезпека в послабленні Заходу і посиленні антагоністів західної політики, ЄС і США. Основна небезпека – поляризація світу. В принципі, це і є стратегія Росії", – додав президент України.

Він назвав план перемоги "мостом щодо посилення України" і зауважив, що це може сприяти "більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією".

Якщо не буде цього, ми будемо жити так, як ми живемо, і будемо боротися. Але ми точно знаємо, що тоді безумовно розділений буде світ. Безумовно, буде два майданчики. Один буде підтримувати Україну, а другий буде робити вигляд, немов би підтримує, щоб Росія і Україна сіли за стіл перемовин. Хоча в принципі, будуть робити все, щоб штовхати до тих чи інших компромісів,

– підсумував Зеленський.

До слова, президент України вже розкрив перші три пункти плану перемоги.

"По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї", – сказав він.