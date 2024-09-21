Він заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і реальна цифра набагато менша. Про це він розповів на офрек зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський прокоментував дані про 80 тисяч втрат серед українських військових

Президент України відреагував на статистику, яку оприлюднили у виданні WSJ. Там вказали, що близько 80 тисяч українських військових загинули на війні.

За словами президента, "це брехня" і справжня цифра менша. Зокрема, він вказав, що вона "суттєво" менша.

80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра НАБАГАТО менша ніж та, що була опублікована. Суттєво,

– сказав Зеленський.