Он заявил, что эта информация не соответствует действительности и реальная цифра гораздо меньше. Об этом он рассказал на офрек встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ликвидировали или ранили 600 тысяч оккупантов: в WSJ назвали вероятные потери России и Украины

Зеленский прокомментировал данные о 80 тысячах потерь среди украинских военных

Президент Украины отреагировал на статистику, которую обнародовали в издании WSJ. Там указали, что около 80 тысяч украинских военных погибли на войне.

По словам президента, "это ложь" и настоящая цифра меньше. В частности, он указал, что она "существенно" меньше.

80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Существенно,

– сказал Зеленский.