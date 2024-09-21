Глава государства отметил, что в этом плане партнерам, которые обещают быть с Украиной до одержания победы, представлены конкретные вещи. Это Владимир Зеленский сказал на оффрек встрече с журналистами, передает 24 Канал.

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"Мы четко показываем, как Украина может победить"

Партнеры часто говорят: "Мы будем с Украиной до ее победы". Сейчас мы четко показываем, как Украина может победить и что для этого нужно. Очень конкретные вещи,

– сказал Владимир Зеленский.

Он призвал принять план победы как можно быстрее, пока все официальные лица, которые действительно хотят победы Украины, еще на своих должностях.

"Я считаю, что есть глобальная опасность в ослаблении Запада и усилении антагонистов западной политики, ЕС и США. Основная опасность – поляризация мира. В принципе, это и есть стратегия России", – добавил президент Украины.

Он назвал план победы "мостом по усилению Украины" и заметил, что это может способствовать "более результативным будущим дипломатическим встречам с Россией".

Если не будет этого, мы будем жить так, как мы живем, и будем бороться. Но мы точно знаем, что тогда безусловно разделен будет мир. Безусловно, будет две площадки. Одна будет поддерживать Украину, а второй будет делать вид, словно бы поддерживает, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров. Хотя в принципе, будут делать все, чтобы толкать к тем или иным компромиссам,

– подытожил Зеленский.

К слову, президент Украины уже раскрыл первые три пункта плана победы.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является именно частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия", – сказал он.