О возобновлении работы отделов государственной регистрации актов гражданского состояния сообщило Министерство юстиции Украины, передает 24 Канал. В течение следующих суток также должен заработать ряд доступных в Дие онлайн-сервисов.

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В системе государственных реестров заработал ГРАГС

В Минюсте отметили, что специалисты уже вносят в электронную систему все документы, полученные в бумажной форме во время временного отключения реестра. Поэтому свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре.

Завтра ГРАГС возобновит обмен данными с другими государственными органами – налоговой службой, пенсионным фондом и Министерством обороны. К ним данные снова будут попадать автоматически.

Подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей до 18 лет снова станет возможной.

Команда специалистов Минюста, вместе со специалистами из Департамента кибербезопасности СБУ, киберполиции и Государственной службой специальной связи и защиты информации, продолжают работать над скорейшим восстановлением работы реестров, которые стали целью масштабной российской кибератаки.

Важно! Никакой информации в результате атаки потеряно не было.

Ранее Минюст возобновил работу трех ключевых нотариальных реестров:

Единый реестр доверенностей,

Наследственный реестр,

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Там предупреждали, что до полного восстановления реестров может пройти около двух недель.