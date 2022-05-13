Про нові санкції оголосила Ліз Трасс – міністерка закордонних справ Великої Британії. В офіційному повідомленні мовиться, що родичі Путіна отримують високі посади та ведуть розкішний спосіб життя завдяки своїй приналежності до режиму.
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Однак Велика Британія продовжуватиме вводити санкції проти усіх, хто підтримує Путіна та його воєнну машину. Це триватиме, доки Україна не здобуде перемогу у війні.
Офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя фінансується клікою сім'ї, друзів та еліти,
– мовиться у повідомленні.
Хто опинився у новому санкційному списку
- Аліна Кабаєва – колишня художня гімнастка, очільниця ради директорів Національної Медіа Групи та ексдепутатка Держдуми від "Єдиної Росії". Окрім того, Кабаєва ймовірно є коханкою очільника Кремля. За даними ЗМІ, у них є щонайменше одна спільна дитина.
- Анна Зацепіна – бабуся Кабаєвої.
- Людмила Очеретна – ексдружина Путіна. Вони розлучилися у 2014 році. З того часу Очеретна отримувала вигоду від пільгових ділових відносин з державними структурами.
- Ігор Путін – двоюрідний брат очільника Кремля. Бізнесмен, очолює Міжнародний морський порт "Печенга".
- Михайло Путін – родич російського президента. Бізнесмен. Заступник голови правління СОГАЗ – страхової компанії. Заступник голови правління "Газпрому".
- Роман Путін – двоюрідний брат очільника Кремля. Чоловік завжди хизувався своїми родинними зв'язками та стверджував, що саме це дозволило його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам.
- Михайло Шеломов – двоюрідний брат Путіна. Бізнесмен. Саме його компанія ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з фірмою, яка по документах є власницею "Палацу Путіна". Окрім того, Шеломов є акціонером банку "Росія" – тісно пов'язаним з Кремлем.
- Олександр Плехов – друг Путіна. Отримував від цих взаємин вагому вигоду. Його компанія Vital Development "славилася" значним заступництвом держави.
- Михайло Клішин – член Ради директорів СОГАЗ, виконавчий директор банку "Росія".
- Володимир Колбін – син друга дитинства Путіна. Отримував від російського уряду підтримку на посаді гендиректора ТОВ "Геленджицький морський порт".