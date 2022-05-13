Про нові санкції оголосила Ліз Трасс – міністерка закордонних справ Великої Британії. В офіційному повідомленні мовиться, що родичі Путіна отримують високі посади та ведуть розкішний спосіб життя завдяки своїй приналежності до режиму.

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Однак Велика Британія продовжуватиме вводити санкції проти усіх, хто підтримує Путіна та його воєнну машину. Це триватиме, доки Україна не здобуде перемогу у війні.

Офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя фінансується клікою сім'ї, друзів та еліти,

– мовиться у повідомленні.

Хто опинився у новому санкційному списку