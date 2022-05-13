О новых санкциях объявила Лиз Трасс – министр иностранных дел Великобритании. В официальном сообщении говорится, что родственники Путина получают высокие посты и ведут роскошный образ жизни благодаря своей принадлежности к режиму.
Заметьте В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 российских подсанкционных олигархов, – СМИ
Однако Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто поддерживает Путина и его военную машину. Это будет продолжаться, пока Украина не одержит победу в войне.
Кто оказался в новом санкционном списке
Алина Кабаева – бывшая художественная гимнастка, руководитель совета директоров Национальной Медиа Группы и экс-депутат Госдумы от "Единой России". Кроме того, Кабаева, вероятно, является любовницей главы Кремля. По данным СМИ, у них есть по меньшей мере один общий ребенок.