Події в Україні не в центрі уваги багатьох столиць, – посол

Польський посол заявив, що його країна докладає максимальних зусиль, щоб країни-союзниці "не зійшли з дистанції" та надалі підтримували Україну у війні з Росією.

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За його словами, події в Україні "не в центрі уваги багатьох столиць". Бартош Ціхоцький заявив, що Росія створила ситуацію, коли союзники будуть тиснути на Україну з метою піти на поступки Володимиру Путіну.

Зокрема, він натякнув, що для європейських лідерів території Донеччини та Луганщини не мають значення. Через це посол Польщі в Україні пропонує тим, хто хоче зберегти обличчя Путіна, віддати свої території.

Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї,

– сказав посол Польщі.

Скандальна заява Макрона: що відомо

У середині травня президент Володимир Зеленський розповів, що лідер Франції Еммануель Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб "зберегти обличчя Путіну".

За словами Зеленського, президент Франції сказав, що небезпечно принижувати країну-агресорку. Зокрема, він вдався до історичної аналогії, коли після Першої світової війни Німеччину принизили, що призвело до нацизму.

У відповідь Зеленський наголосив, що Україна не готова поступатися своїми територіями, оскільки це несправедливо.

До речі Орбан заявив, що Україна має право захищатися, але "букмекери не дають їй великих шансів"

Додамо, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця також заявляв, що не можна йти на територіальні поступки та підписувати з Росією угоди, на кшталт, Мюнхенської у 1939 році.

Макрон також закликав не принижувати Росію, щоб після війни вона вибралася з ізоляції. Дмитро Кулеба, очільник МЗС України, різко розкритикував позицію французького лідера. Український міністр наголосив, що Росія сама себе принижує і її слід поставити на місце.

Макрон і Шольц під критикою за дзвінки Путіну

Президент Франції та канцлер Німеччини Олаф Шольц опинилися під критикою через те, що підтримують зв'язок з Путіним.

Польський президент Анджей Дуда провів історичну паралель та заявив, що німецькому диктатору Адольфу Гітлеру ніхто не телефонував та не думав про те, як тому зберегти обличчя.

Марко Міхкельсон, голова комісії закордонних справ естонського парламенту, говорив, що дзвінки Путіну – це шлях до нової агресії.

Цю тезу підтримала колишня президентка Литви Даля Грибаускайте. Вона сказала, що розмови з Путіним – це "дзвінки терористу".

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