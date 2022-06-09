Дуда припустив, що німецька економіка не вірить у загрозу з боку Росії

Президент Польщі зауважив, що деякий німецький бізнес попри російську агресію хоче вести торгівлю з Росією та купувати дешевий газ і нафту.

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Вибачте, можливо, деякі люди в Німеччині образяться: частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною, що відбувається з Польщею. Кажуть: ми хочемо робити бізнес, заробляти гроші. Ви можете вести бізнес з Росією, ми хочемо продавати свою продукцію. Ми хочемо купувати дешевий газ і імпортувати нафту,

– сказав Дуда.

Він наголосив на загрозах, які створює Росія і припустив, що німецька економіка, ймовірно, не вірить, що російська армія може знову "відсвяткувати велику перемогу в Берліні", окупувавши частину Німеччини.

"Ми в Польщі знаємо, що це можливо. І тому для нас немає бізнесу як раніше. І тому ми закликаємо світ і Європу, щоб з Росією більше не було звичайного бізнесу", – заявив польський лідер.

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Дуда зазначив, що в Польщі добре розуміють ситуацію щодо загроз з боку Росії, тому про ведення бізнесу з країною-агресоркою не може бути й мови.

Про ведення бізнесу з Росією ніхто не говорить ні слова, оскільки нам знову може загрожувати, що російська армія знову буде тут. Тобто смерть, розстріл, відправлення в Сибір. Ми добре знаємо, що означає потенційне вторгнення Росії. Тому ми не можемо дозволити цьому зайти так далеко,

– сказав президент Польщі.

Він додав, що Польщі потрібно створити таку військову силу, щоб мати можливість захищатися в разі нападу.

Підтримка Німеччини у війні України з Росією

Німецький уряд після вторгнення Росії в Україну погодився зупинити будівництво "Північного потоку-2" та підтримав нафтове та вугільне ембарго. Також Німеччина відмовилася платити за російський газ у рублях.

Значна частина німецьких компаній призупинила роботу в Росії або вийшла з ринку держави-агресорки. Водночас дослідницька група US-Eliteuni Єльського університету у травні інформувала, що 38 німецьких підприємств продовжують бізнес у Росії.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер попри критику тривай час не покидав російську компанію "Роснефть". Він зрікся посади голови ради директорів тільки у травні.

Військова підтримка Німеччини також викликає питання. Берлін блокував постачання Україні танків та іншого важкого озброєння, коли німецькі компанії були готові передати потрібну зброю.

1 червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Та тепер стало відомо, що поставки озброєння можуть відкласти аж до листопада – грудня.

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