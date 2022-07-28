Об этом Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с президентом бывшей французской колонии Бенин Патрисом Талоном. Президент Франции прокомментировал ситуацию в Украине и обвинил кремль в "гибридной войне".

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Макрон назвал россию "колониальным имперским государством"

Президент Франции заявил, что вторжение России в Украину похоже на войну XX или даже XIX века. По его словам, страна-агрессорка – "одно из последних имперских колониальных государств". Ведь она действовала именно так, когда напала на соседнюю страну, чтобы защитить собственные интересы.

Это территориальная война, подобные которой, как мы полагали, исчезли с европейской земли,

– подчеркнул Макрон.

Кроме того, он обвинил россию в решении "гибридной мировой войны нового типа". Поскольку кремль превратил информацию, энергетику и продовольствие в военные инструменты, служащие агрессии.

Также Макрон упомянул о российских пропагандистских государственных медиакомпаниях RT и Sputnik. По его словам, россия стала одной из стран, наиболее активно использующих инструменты пропаганды.

Любопытно! Визит Макрона в Африку совпал с подобной поездкой российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Тот 27 июля был в Эфиопии, где призвал африканских дипломатов не поддерживать мировой порядок, которым якобы руководит США.

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