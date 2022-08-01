Об этом сообщили в Офисе Президента. Отмечали, что разговор президентов был предметным и длился полтора часа.

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"Зеленский отметил важную роль Парижа и лично Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Зеленский также выразил благодарность за участие первой леди Франции Брижит Макрон во втором киевском Саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года", – отметили в ОП.

О чем говорили президенты

Зеленский рассказал Макрону о последних шагах Украины по противодействию российской агрессии. Также обсудили ситуацию на фронте.

Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение россией украинских военнопленных в Еленовке – свидетельство этого,

– заявил Зеленский.

Кроме этого, лидеры стран обсудили сотрудничество в области безопасности, помощь в сфере безопасности от Франции, потребность в современном вооружении, макрофинансовую поддержку Украины.