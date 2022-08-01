Про це 1 серпня повідомили в Офісі Президента. Зазначили, що розмова президентів була предметною і тривала півтори години.
До теми Макрон назвав росію "імперською колоніальною державою"
"Зеленський відзначив важливу роль Парижа й особисто Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Зеленський також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському Саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року", – зазначили в ОП.
Про що говорили президенти
Зеленський розповів Макрону про останні кроки України у протидії російській агресії. Також обговорили ситуацію на фронті
Ми ведемо війну проти справжньої держави-терористки. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього,
– заявив Зеленський.
Зеленський під час розмови з Макроном / Фото Офісу Президента
Питання воєнних злочинів
Зеленький також зачепив проблему воєнних злочинів росіян, які для окупантів є усталеною практикою. Він запевнив, що Україна знайде всіх катів.
"Усі винні мають бути покарані. Це наша принципова позиція", – наголосив Зеленський.
Президент висловив вдячність Франції за допомогу у розслідуваннях злочинів. Зокрема, за направлення групи медиків та жандармів.