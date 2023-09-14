К слову, в ноябре 2022 года Киевсовет проголосовал о присвоении Борису Джонсону звания "Почетного гражданина Киева". Соответствующую награду впоследствии вручил мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе.

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Борис Джонсон признался, что восхищается Киевом и его жителями

Отвечая на вопрос, хотел бы Борис Джонсон прогуляться в Киеве по улице, названной в его честь, экс-премьер Великобритании сказал: "Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите! Мой главный месседж для Украины: продолжайте так же. Мы также будем продолжать вас поддерживать. Но Украина обязательно победит".

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Кроме того, Джонсон рассказал в интервью, как познакомился с Виталием Кличко. А также, что думает о его работе в должности мэра Киева.

Я познакомился с мэром Кличко много лет назад. У нас была встреча в Лондоне, когда я был мэром. Он много хорошего сделал в Киеве, и у него есть отличные идеи,

– отметил британский экс-премьер.