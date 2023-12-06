Постепенно Соединенные Штаты заходят новый в электоральный президентский цикл. Собственно, в среду, 6 декабря, во время пресс-конференции Байдена стало понятно, что нынешний американский глава государства высоко оценивает свои шансы на победу, – информирует 24 Канал.

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Байден утверждает, что победит Трампа

Действующему главе Белого дома задали вопрос о том, что он думает о своем конкуренте на американских выборах 2024 года: не предполагает ли он, что Трамп может победить.

Я не думаю (что Дональд Трамп выиграет – 24 Канал). Я одержу победу на ним,

– четко ответил Джо Байден.

Обратите внимание! Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на 5 ноября 2024 года – то есть до них осталось чуть менее года. Важно, что избирают главу государства в США на 4 года. В Украине, например, на 5 лет.

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