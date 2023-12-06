Поступово Сполучені Штати заходять новий в електоральний президентський цикл. Власне, у середу, 6 грудня, під час пресконференції Байдена стало зрозуміло, що теперішній американський глава держави високо оцінює свої шанси на перемогу, – інформує 24 Канал.

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Байден стверджує, що переможе Трампа

Чинному очільнику Білого дому поставили запитання стосовно того, що він думає щодо свого конкурента на американських виборах 2024 року: чи не припускає він, що Трамп може перемогти.

Я не думаю (що Дональд Трамп виграє – 24 Канал). Я його переможу,

– чітко відповів Джо Байден.

Зверніть увагу! Чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 5 листопада 2024 року – тобто до них залишилось трохи менш як рік. Важливо, що обирають голову держави в США на 4 роки. В Україні, скажімо, на 5 років.

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