Так, відповідно до обвинувального висновку, Сурен Мкртчян, Дмитро Будник, а також солдати на ім'я Валерій і Назар не лише порушили Женевську конвенцію, але й законодавство США. За це їм загрожує довічне ув'язнення.
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Що накоїли росіяни
Американське слідство встановило, що вище названі окупанти незаконно затримали громадянина США, після чого піддали його катуванню та знущанням.
Відомо, що це трапилося у квітні 2022 року на Херсонщині. Тоді командир військової частини збройних сил Росії і так званої "днр" Мкртчян разом із підлеглими військовослужбовцями Валерієм і Назаром викрали американця з його власного будинку у селі Миле. Окупанти під час викрадення жорстоко побили чоловіка, зокрема використовуючи приклади зброї, яку мали при собі. Далі зловмисники привезли американця в імпровізовану військову базу, де розпочалися допити. За даними прокуратури США, у них також брав участь інший командир військової частини Дмитро Будник.
Так, під час одного з допитів Мкртчян, Валерій і Назар зняли з американця одяг і сфотографували його. Потім окупанти побили чоловіка та, спрямувавши зброю у потилицю, обіцяли вбити. Змусивши громадянина США промовити останні слова, вони інсценували страту, вистріливши повз голову своєї жертви.
Загалом, чотирьох військових із Росії обвинувачують у незаконному затриманні, тортурах і нелюдському поводженні.
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підкреслив, що звинувачення проти чотирьох російських військовослужбовців є першими, які були висунуті відповідно до американського законодавства про воєнні злочини.
Розстріл безбройних українських військовополонених: що відомо
- 2 грудня у мережі з'явилося жахливе відео, на якому російські військові стратили двох українських захисників, які здавалися в полон. Обоє неозброєних захисників вийшли з бліндажу із піднятими руками за головою та лягли на землю обличчям вниз. Втім, попри це окупанти підступно їх розстріляли.
- Згодом стало відомо, що українські військові були вимушені здаватися у полон через нестачу снарядів.
- Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець назвав злочинні дії окупантів порушенням Женевських конвенцій та виявом неповаги до міжнародного гуманітарного права.
- У ЗСУ підтвердили розстріл українських військових, які здавалися у полон.
- В Офісі генпрокурора розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Там повідомили, що, ймовірно, росіяни розстріляли захисників біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району на Донеччині.
- За даними голови Авдіївської МВА, Сили оборони вже ліквідували окупантів, причетних до розстрілу беззбройних захисників.