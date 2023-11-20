Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що попри це, українські захисники завдають ворогу шалених втрат. Крім того, вони продовжують звільняти територію від окупантів.

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Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

Генерал зазначив, що російські окупанти продовжують застосовувати на території України заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Саме цією зброєю наразі росіяни все частіше завдають удари по позиціях наших військових.

Довідка! ПОМ-2 – це протипіхотні міни осколкової натяжної дії. Вони призначені для виведення з ладу особового складу противника та встановлюються засобами дистанційного мінування. Вони є забороненими, відповідно до міжнародних конвенцій.

Тарнавський розповів, що загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 1 авіаудар, 1 ракетний удар, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 544 артобстріли. Водночас, за словами командувача, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Загальні втрати ворога склали 283 особи. 3 окупанти здалися в полон,

– сказав він.

Крім того, наші захисники завдають шалених втрат ворогу у техніці.

Так, на Таврійському напрямку українські захисники знищили 8 одиниць військової техніки:

1 бойову броньовану машину;

4 безпілотники;

3 автомобілі;

а також 1 склад боєприпасів противника.

До того ж Тарнавський додав, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наостанок генерал наголосив, що разом українці обов'язково переможуть російських загарбників. Свій допис він закінчив національним гаслом нашої держави – Слава Україні!

Росіяни мають шалені втрати на фронті