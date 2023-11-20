Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що попри це, українські захисники завдають ворогу шалених втрат. Крім того, вони продовжують звільняти територію від окупантів.
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Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку
Генерал зазначив, що російські окупанти продовжують застосовувати на території України заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Саме цією зброєю наразі росіяни все частіше завдають удари по позиціях наших військових.
Тарнавський розповів, що загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 1 авіаудар, 1 ракетний удар, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 544 артобстріли. Водночас, за словами командувача, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.
Загальні втрати ворога склали 283 особи. 3 окупанти здалися в полон,
– сказав він.
Крім того, наші захисники завдають шалених втрат ворогу у техніці.
Так, на Таврійському напрямку українські захисники знищили 8 одиниць військової техніки:
- 1 бойову броньовану машину;
- 4 безпілотники;
- 3 автомобілі;
- а також 1 склад боєприпасів противника.
До того ж Тарнавський додав, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наостанок генерал наголосив, що разом українці обов'язково переможуть російських загарбників. Свій допис він закінчив національним гаслом нашої держави – Слава Україні!
Росіяни мають шалені втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ 20 листопада розповіли, що російські загарбники за останню добу втратили ще 640 своїх солдатів. Таким чином загальна кількість втрат окупантів становить – 319 210 осіб.
- До того ж за останню добу окупанти втратили ще 4 своїх танки, 4 артилерійські системи й 2 бойові броньовані машини. ЗСУ також знищили 9 безпілотників росіян.
- Зрештою впродовж останнього тижня росіяни контратакували на Сході та Півдні нашої держави. Як змінилася карта бойових дій за останній тиждень – читайте у матеріалі.